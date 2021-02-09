Понсе назвал сумму штрафов в «Спартаке» за опоздание

Футболист московского «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о том, какую сумму платят игроки за опоздание на тренировку, передает Sport24.

«Даже если не увидел сообщение в чате об изменении в расписании — платишь. Одна минута стоит €100. Я пару раз попадался», — сказал Понсе.

Также игрок отметил, что Доменико Тедеско не штрафует своих подопечных за лишний вес.

«В отпуске можно позволить себе лишнего. Но после этого приезжаешь на сбор и тренируешься три раза в день. В таком графике просто нереально остаться с лишним весом», — добавил Понсе.

Ранее «Спартак» разгромил «Ригу» в контрольном матче.