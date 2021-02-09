Биатлонист Логинов выступит в спринте на ЧМ в майке золотого цвета

Биатлонисты, которые будут защищать свой титул в определенной дисциплине, выступят на чемпионате мира в специальных майках золотого цвета, сообщает сайт Международного союза биатлонистов (IBU).

«Впервые спортсмены будут носить майки золотого цвета. Они дадут понять зрителям, кто является действующим чемпионом в соответствующем соревновании», — говорится в сообщении.



Напомним, действующим чемпионом в спринтерской гонке является россиянин Александр Логинов.

Ранее был объявлен состав сборной России по биатлону на чемпионат мира.