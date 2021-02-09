«Спартак» подал апелляцию на решение КДК РФС о дисквалификации Тедеско

Московский «Спартака» подал апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о дисквалификации главного тренера команды Доменико Тедеско на три матча, передает ТАСС со ссылкой на директора департамента по связам с общественностью красно-белых Антона Фетисова.



Напомним, Тедеско был дисквалифицирован за оскорбительный жест в адрес соперника во время матча с «Сочи».

Специалист должен пропустить игры с казанским «Рубином», «Краснодаром» и московским «Динамо».

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