В КДК рассказали об апелляции «Спартака» по дисквалификации Тедеско

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал об апелляции московского «Спартака» по дисквалификации наставника Доменико Тедеско, передает «СЭ».

«У нас есть информация, что «Спартак» действительно подал апелляцию в апелляционный комитет», — сказал Григорьянц.

Напомним, Тедеско был дисквалифицирован за оскорбительный жест в адрес соперника во время матча с «Сочи».

Специалист должен пропустить игры с казанским «Рубином», «Краснодаром» и московским «Динамо».

Ранее в «Спартаке» рассказали об иске к «Тамбову».