Журналистам разрешили демонстрировать российскую символику на ЧМ по биатлону

Журналистам разрешили демонстрировать российскую символику на чемпионате мира по биатлону, который пройдет с 10 по 22 февраля в Поклюке, передает ТАСС.

Напомним, в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российских атлетов на два года от крупных международных соревнований. Россиянам запрещено использовать национальный флаг, герб и гимн.

В Международном союзе биатлонистов (IBU) подчеркнули, что не стали вводить ограничения в отношении журналистов, поскольку санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) этого не требуют. Журналистам запрещено передавать национальную символику спортсменам.

Ранее ветераны биатлона написали гневное письмо в адрес Дмитрия Губерниева.