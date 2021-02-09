Объявлен состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом национальной команды на смешанную эстафету в рамках чемпионата мира в Поклюке.

Как сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России, в гонке примут участие Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Смешанная эстафета запланирована на 10 февраля. Начало — в 17.00 мск.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в Поклюке с 10 по 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят на первенстве без государственных символов.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону сдала тесты на коронавирус перед стартом турнира.