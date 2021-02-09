Жулин заявил, что одну из судей Олимпиады-94 подкупили

Двукратный олимпийский призер в танцах на льду Александр Жулин, выступавший в паре с Майей Усовой, считает, что одну из судей подкупили, чтобы она отдала голос за Оксану Грищук и Евгения Платова на Олимпиаде 1994 года в норвежском Лиллехаммере.

По словам Жулина, решающим оказался голос чешской судьи Ольги Заковой.

«Я даже знаю, сколько ей дали, просто говорить не буду. Сумма такая маленькая, что просто обидно.

Я сказал, все справедливо. Еще же четыре голоса нашлись, значит, кто-то ставил. Нет, я просто сам видел. Я не пересматриваю, но это очень легко увидеть, особенно сейчас, — сказал Жулин в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Ранее сообщалось, что бывший фигурист высказался о конфликте двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и тренера Этери Тутберидзе.