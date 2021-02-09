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Спортивные новости

Стала известна зарплата Рондона в ЦСКА

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Нападающий «Далянь Ифан» Соломон Рондон будет получать в московском ЦСКА €1,8 млн в год без учета бонусов, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, венесуэлец станет одним из самых высокооплачиваемых игроков армейского клуба.

В прошлом сезоне чемпионата Китая Рондон принял участие в 16 матчах, в которых забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

В России форвард выступал за петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». В составе сине-бело-голубых он стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) и обладателем Суперкубка страны.

После 19 туров чемпионата России ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

Ранее Рондон намекнул на возможное возвращение в Россию.

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