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Спортивные новости

В ФФККР рассказали, почему Загитова не получила приглашение на финал КР

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал о том, почему Алина Загитова не получила приглашение на финал Кубка России, передает «Спорт день за днем».

«Вы мне задаете не те вопросы. Финал Кубка имеет определенное положение, которое определяет допуск на него. Могли ли сделать исключение для Загитовой? Я сейчас не могу с вами говорить», — сказал Коган.

Напомним, турнир пройдет с 27 февраля по 2 марта.

Ранее Елизавета Туктамышева подвела итоги Кубка Первого канала.

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