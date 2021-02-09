Жулин извинился за обвинения в адрес судьи на Играх 1994 года

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин извинился за обвинения в адрес судьи Ольги Жаковой из Чехии, которая работала на Играх 1994 года.

Напомним, Жулин заявил, что судью подкупили.



«Хочу принести свои извинения Ольге Жаковой. Сказал я это в интервью сгоряча. Кто-то в 1994 году мне о чем-то таком нехорошем рассказал. У меня нет оснований подозревать судью в нечистоплотности», — передает слова Жулина РИА «Новости».

Ранее Жулин заявил, что одну из судей Олимпиады-94 подкупили.