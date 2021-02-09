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Спортивные новости

В Госдуме отреагировали на запрет IBU на размещение флага России в соцсетях

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Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказался о запрете представителям сборной России по биатлону на публикацию в социальных сетях государственной символики во время чемпионата мира в словенской Поклюке.

Парламентарий заявил, что в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) ничего не сказано о запрете на публикацию флага и герба России в соцсетях.

«Давайте и будем ему следовать. Там сказано о запрете выступления под национальным флагом, о запрете гимна и ношения национальной спортивной одежды», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

Депутат добавил, что российские биатлонисты имеют права свободно публиковать на своих страницах все, что угодно.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в Поклюке с 10 по 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не могут выступать на турнире под флагом страны.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на новость о том, что Международный союз биатлонистов (IBU) настоятельно рекомендовал российским спортсменам не выкладывать национальную символику в соцсетях.

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