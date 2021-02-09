Хабиб не планирует возобновлять карьеру

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не намерен возобновлять карьеру.

«Я уже как бы отошел от дела, пусть ребята дерутся за титул. Не хочу, чтобы из-за меня дивизион застаивался. Может глава UFC Дана Уайт увидит мое сообщение и подумает: «Может быть, я оставлю в покое парня уже, пусть другие дерутся за титул», — сказа боец в эфире «Матч ТВ».

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби россиянин объявил о завершении карьеры. Всего действующий чемпион промоушена провел 29 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения.

Ранее Нурмагомедов заявил о желании стать профессиональным футболистом.