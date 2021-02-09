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Спортивные новости

Глава IBU посоветовал российским биатлонистам не переходить границы

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Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин посоветовал российским спортсменам не переходить за рамки правил по запрету на публикации символики страны в социальных сетях во время чемпионата мира в словенском Поклюке.

«Мой совет — не переходить границы. Я надеюсь, что мы сможем конструктивно разрешить эту сложную ситуацию», — цитирует Далина РИА «Новости».

Чемпионат мира по биатлону пройдет в Поклюке с 10 по 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не могут выступать на турнире под флагом страны.

Ранее в Госдуме отреагировали на запрет биатлонистам не размещать флаг России в соцсетях.

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