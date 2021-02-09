Каррера возглавил свой бывший клуб

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера возглавил клуб третьего дивизиона чемпионата Италии «Бари», сообщает пресс-служба команды в Instagram.

Соглашение рассчитано на полгода с опцией автоматического продления в случае выхода клуба в Серию Б. Подробности контракта не разглашаются.

10 февраля «Бари» проведет первую тренировку под руководством нового наставника, который выступал за команду с 1986 по 1991 год.

22 декабря Каррера был уволен с поста наставника греческого АЕКа. С 2016 по 2018 год итальянец возглавлял «Спартак».

Ранее сообщалось, что Каррера может возглавить московский «Локомотив».