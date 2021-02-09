Шэрон Стоун опубликовала в Instagram видео выступления Трусовой

Американская актриса Шэрон Стоун опубликовала в сторис Instagram видео показательного номера двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой.

Фрагмент выступления россиянки под композицию Game of Survival в исполнении Ruelle был изначально выложен на странице the.figureskatingworld в соцсети.

В нынешнем сезоне Трусова взяла бронзу на чемпионате России, также выиграла два этапа Кубка страны. На этапе Гран-при в Москве она заняла четвертое место.

Ранее Трусова поделилась впечатлениями от Кубка Первого канала.