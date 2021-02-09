Джикия готов помочь Хабибу с дебютом в профессиональном футболе

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможном участии чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в футбольном матче на профессиональном уровне.

Защитник отметил, что у бойца есть данные, чтобы заиграть на профессиональном уровне. По мнению Джикии, участие Нурмагомедова в матче вызвало бы интерес со стороны футбольного мира.

«Это была бы большая история. Буду ли я этому способствовать, пойду ли к руководству «Спартака»? Если от меня будет что-то зависеть, то я все сделаю. У Хабиба есть хорошие связи, чтобы сыграть большую игру за «Реал», — цитирует Джикию «Матч ТВ».

Ранее Нурмагомедов заявил о желании стать профессиональным футболистом.