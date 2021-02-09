Названы лучшие игроки 23-го тура АПЛ

Названы лучшие игроки 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В топ-3 попали футболист «Манчестер Сити» Фил Фоден, отметившийся забитым мячом и двумя результативными передачами в игре с «Ливерпулем» (4:1), форвард Аллан Сен-Максимен из «Ньюкасла», сделавший два результативных паса в противостоянии с «Саутгемптоном» (3:2), а также Стюарт Даллас из «Лидса». Он отдал голевую передачу в противостоянии с «Кристал Пэлас».



Ранее полиция задержала автора расистских комментариев в адрес игроков «Челси».