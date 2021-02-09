Определился лучший сейв 23-го тура АПЛ

Сейв вратаря «Лестера» Каспера Шмейхеля признан лучшим в 23-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).



Голкипер справился с ударом в упор в матче против «Вулверхэмптона» (1:1).



Также в пятерку попали сейвы Карла Дарлоу («Ньюкасл»), Эмилиано Мартинеса («Астон Вилла»), Ника Поупа («Бернли») и Уго Льориса («Тоттенхэм»).

Ранее был назван лучший гол 23 тура АПЛ.