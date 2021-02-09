Сейв вратаря «Лестера» Каспера Шмейхеля признан лучшим в 23-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Голкипер справился с ударом в упор в матче против «Вулверхэмптона» (1:1).
Также в пятерку попали сейвы Карла Дарлоу («Ньюкасл»), Эмилиано Мартинеса («Астон Вилла»), Ника Поупа («Бернли») и Уго Льориса («Тоттенхэм»).
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Определился лучший сейв 23-го тура АПЛ
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Сейв вратаря «Лестера» Каспера Шмейхеля признан лучшим в 23-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
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