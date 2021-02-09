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Спортивные новости

«Манчестер Юнайтед» сыграет в четвертьфинале Кубка Англии

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«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка Англии.

В матче 1/8 финала турнира клуб из Манчестера оказался сильнее «Вест Хэм Юнайтед», встреча завершилась со счетом 1:0.

Команды не смогли определить победителя в основное время, а в дополнительное сильнее оказались «красные дьяволы». Единственный гол в этом поединке оформил Скотт Мактоминай на 97-й минуте встречи.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что арбитр пропустит ближайший тур АПЛ из-за сообщений с угрозами.

Кубок Англии. 1/8 финала
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:0
Голы: 1:0 — Мактоминай, 97.

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