«Манчестер Юнайтед» сыграет в четвертьфинале Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка Англии.

В матче 1/8 финала турнира клуб из Манчестера оказался сильнее «Вест Хэм Юнайтед», встреча завершилась со счетом 1:0.

Команды не смогли определить победителя в основное время, а в дополнительное сильнее оказались «красные дьяволы». Единственный гол в этом поединке оформил Скотт Мактоминай на 97-й минуте встречи.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что арбитр пропустит ближайший тур АПЛ из-за сообщений с угрозами.

Кубок Англии. 1/8 финала

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:0

Голы: 1:0 — Мактоминай, 97.