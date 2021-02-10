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Спортивные новости

Для «Баварии» было бы честью подписать Салаха

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Мюнхенская «Бавария» не рассматривает в качестве усиления линии атаки нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает Kingfut.

Победитель Лиги чемпионов сезона-2019/20 пока не рассчитывает на этот трансфер. Об этом проинформировал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

«На мой взгляд, Салах – африканский Месси. И, конечно же, у него есть навыки, чтобы играть в лучших командах мира. На данный момент мы не планируем подписывать Салаха, но, конечно, для нас было бы честью заполучить его», — заявил он.

Ранее сообщалось, что дубль Левандовски вывел «Баварию» в финал клубного чемпионата мира.

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