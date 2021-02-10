«Реал» оказался сильнее «Хетафе» в перенесенном матче 1-го тура Ла Лиги

Мадридский «Реал» обыграл «Хетафе» в перенесенном матче первого тура чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды.

Счет в матче был открыт на 60-й минуте, отличился Карим Бензема. Через шесть минут преимущество «Реала» удвоил Ферлан Менди.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

По итогам матча «Реал» оказался на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 46 очков. «Хетафе» идет на 13-й месте. набрав 24 балла.

Ранее сообщалось, что хавбек «Реала» Азар не считает свои травмы концом света.

Чемпионат Испании. 1-й тур

«Реал» — «Хетафе» — 2:0

Голы: 1:0 — Бензема, 60; 2:0 — Менди, 66.