«Интер» шесть лет не может забить «Ювентусу» в гостевых матчах

Миланский «Интер» на протяжении шести лет не может забить туринскому «Ювентусу в гостевых матчах.

9 февраля миланская команда сыграла вничью — 0:0 — в ответном полуфинальном матче Кубка Италии против туринцев. В финал турнира вышел «Ювентус» благодаря победе в первом матче со счетом 2:1.

Таким образом, «Интер» не может забить «Ювентусу» в Турине уже в седьмом поединке подряд. В последний раз миланская команда смогла поразить ворота соперников в январе 2015 года в матче чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии.