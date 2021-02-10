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Спортивные новости

Защитник Ювентуса» призвал тренера «Интера» уважать судью

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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи и главный тренер «Интера» Антонио Конте вступили в перепалку во время ответного матча полуфинала Кубка Италии, сообщает Football Italia.

Наставник миланской команды несколько раз бурно выразил недовольство судейством. В первый раз, когда главный арбитр игры Маурицио Мариани не назначил пенальти по итогам столкновения Лаутаро Мартинеса и Федерико Бернардески, а во второй раз, когда защитник «Интера» Маттео Дармиан был предупрежден за грубый фол против Криштиану Роналду.

После этого произошла стычка Бонуччи и Конте, во время которой защитник сказал: «Ты должен уважать судью».

Встреча завершилась со счетом 0:0, в финал турнира вышел «Ювентус» благодаря победе в первом матче со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии.

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