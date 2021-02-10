Жена футболиста Тарасова пожаловалась на травлю

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко резко ответила на вопрос о суде за алименты.

В Stories Instagram Костенко задали вопрос, зачем пара судилась за алименты. На что жена игрока в резкой форме отметила, что у них не было желания ущемить в чем-то старшую дочь Тарасова, а лишь сделать все в рамках закона и пересчитать алименты из-за того, что у футболиста изменилась зарплата.

При этом Костенко отметила, что ее травили после того, как информация о суде появилась в прессе.

«Все, кто будет продолжать кибербуллинг, будут беспощадно заблокированы, так как у меня больше нет желания говорить одно и то же. А непонятливым людям на моей странице не место!», — заключила супруга футболиста.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Локомотива» Тарасов подписал контракт с любительским клубом.