Тренер «Реала» Зидан высказался о будущем Рамоса

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями о будущем защитника и капитана команды Серхио Рамоса, передает Marca.

На сегодняшний момент переговоры о продлении контракта футболиста с клубом приостановлены. Сообщается, что защитник, который выступает в «Реале» с 2005 года, может покинуть клуб.

«Влияет ли на нас будущее Рамоса? Конечно, это на многое влияет. Но от разговоров ничего не изменится. Мы можем только продолжить свою борьбу и, как и всегда, играть в футбол», — заявил специалист.

Стоит отметить, что несколько дней назад стало известно, что защитник пропустит несколько недель в связи с операцией на колене.

Ранее сообщалось, что «Реал» оказался сильнее «Хетафе» в перенесенном матче 1-го тура Ла Лиги.