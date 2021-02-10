Голкипер «Рейнджерс» Георгиев высказался о драке с одноклубником

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев прокомментировал свой конфликт с защитником Тони Деанджело, передает New York Post.

Инцидент произошел после поражения от «Питтсбург Пингвинз» 31 января. После матча Деанджело раскритиковал Георгиева, что привела к стычке, которую были вынуждены разнять хоккеисты «Рейнджерс». По итогам конфликта руководство команды приняло решение выставить защитника на драфт отказов.

«Я не хочу зацикливаться на том, что случилось. Просто хочу оставить это позади. Бывает, что эмоции захлестывают, это все, что я могу сказать. Желаю Тони всего наилучшего», — заявил вратарь.

Ранее сообщалось, что Шестеркин и Панарин сделали пародию на конфликт Георгиева с Деанджело.