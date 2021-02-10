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Спортивные новости

Хабиб рассказал о своем отношении к Петру Яну

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Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем отношении к обладателю пояса промоушена в легчайшем весе Петру Яну, передает Sport24.

Нурмагомедов отметил, что к Яну у него исключительно хорошее отношение, а также подчернул, что истории их успеха в чем-то даже схожи.

«К Петру у меня только хорошее отношение. Пацан из деревни вышел, стал чемпионом мира в лучшей лиги. Любой человек, который добивается чего-то такого, становится лучшим в чем-то, у меня к такому всегда есть и должно быть правильное хорошее отношение», — заявил Нурмагомедов.

Также он пожелал удачи Яну в предстоящем поединке против Алджэмейна Стерлинга, который состоится 7 марта на турнире UFC 259.

Ранее сообщалось, что Хабиб заявил о готовности освободить титул UFC в легком весе.

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