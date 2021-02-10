Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Клубный чемпионат мира
Аль-Ахли Бавария
0:2
закончен
Англия / Премьер-лига
Лидс ЮнайтедКристал Пэлас
2:0
закончен
Испания / Примера
Атлетико МСельта
2:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсНью-Йорк Айлендерс
0:2
закончен
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
3:2
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсВанкувер Кэнакс
3:1
закончен
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
1:3
закончен
Нэшвилл ПредаторзТампа-Бэй Лайтнинг
1:4
закончен
Сент-Луис БлюзАризона Койотс
3:4 (Б)
закончен
Единая лига ВТБ
Химки Локомотив-Кубань
90:92
закончен
Кубок Англии
Манчестер ЮнайтедВест Хэм Юнайтед
1:0 (ДВ)
закончен
Кубок Италии
ЮвентусИнтер М
0:0
закончен
Испания / Примера
Реал МадридХетафе
2:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
АвангардДинамо Р
5:1
закончен
ЙокеритСеверсталь
1:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
перенесен
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
2:1
закончен
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
2:3
закончен
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
перенесен
Нэшвилл ПредаторзТампа-Бэй Лайтнинг
1:3
перерыв
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
1:1
3 период
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
перенесен
Вегас Голден НайтсАнахайм Дакс
1:0
1 период
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
0:0
1 период
Лос-Анджелес КингзСан-Хосе Шаркс
0:2
1 период
Единая лига ВТБ
Парма Калев
80:72
закончен
Кубок Англии
Суонси СитиМанчестер Сити
20:30
Кубок Италии
АталантаНаполи
22:45
Кубок Испании
СевильяБарселона
23:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз
03:00
Монреаль КанадиенсТоронто Мэйпл Лифс
03:30
Единая лига ВТБ
Енисей ЦСКА
15:30
УНИКС Зенит
18:45
Развернуть

Спортивные новости

Потапова впервые вышла в третий круг «Большого шлема»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

19-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В матче второго круга российская спортсменка обыграла представительницу Венгрии Тимею Бабош.

Встреча, которая продолжалась 1 час 18 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:4 в пользу россиянки.

Стоит отметить, что Потапова впервые в карьере вышла в третий раунд взрослого «Большого шлема».

Ранее сообщалось, что Касаткина проиграла Соболенко и вылетела с Australian Open.

Турнир «Большого шлема» Australian Open. 2-й круг
Анастасия Потапова (Россия) — Тимеа Бабош (Венгрия) — 6:2, 6:4

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.