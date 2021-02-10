Потапова впервые вышла в третий круг «Большого шлема»

19-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В матче второго круга российская спортсменка обыграла представительницу Венгрии Тимею Бабош.

Встреча, которая продолжалась 1 час 18 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:4 в пользу россиянки.

Стоит отметить, что Потапова впервые в карьере вышла в третий раунд взрослого «Большого шлема».

Ранее сообщалось, что Касаткина проиграла Соболенко и вылетела с Australian Open.

Турнир «Большого шлема» Australian Open. 2-й круг

Анастасия Потапова (Россия) — Тимеа Бабош (Венгрия) — 6:2, 6:4