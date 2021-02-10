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Спортивные новости

31 сэйв Бобровского помог «Флориде» одолеть «Детройт»

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«Флорида Пантерз» обыграла «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «пантер». Стоит отметить, что для «Ред Уингз» это поражение стало девятым в последних десяти встречах.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 удар по своим воротам из 32.

Нападающий «Детройта» Владислав Наместников результативными действиями не отличился и не смог набрать очков.

Ранее сообщалось, что шайба Дадонова не спасла «Оттаву» от поражения «Эдмонтону».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида Пантерз» — «Детройт Ред Уингз» — 2:1
0:1 — Задина (Ларкин), 03:31;
1:1 — Веннберг (Юбердо, Хёрнквист), 15:54;
2:1 — Хёрнквист (Экблад, Юбердо), 28:04.

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