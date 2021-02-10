19-летняя Потапова сыграет с Сереной Уильямс в третьем круге Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В матче второго круга американская спортсменка одолела представительницу Сербии Нину Стоянович.

Встреча, которая длилась 1 час 10 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:0.

В третьем круге турнира Уильямс сразится с российской теннисисткой Анастасией Потаповой.

Ранее сообщалось, что Потапова впервые вышла в третий круг «Большого шлема».

Турнир «Большого шлема» Australian Open. 2-й круг

Серена Уильямс (США, 10) — Нина Стоянович (Сербия) — 6:3, 6:0