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Спортивные новости

19-летняя Потапова сыграет с Сереной Уильямс в третьем круге Australian Open

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Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В матче второго круга американская спортсменка одолела представительницу Сербии Нину Стоянович.

Встреча, которая длилась 1 час 10 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:0.

В третьем круге турнира Уильямс сразится с российской теннисисткой Анастасией Потаповой.

Ранее сообщалось, что Потапова впервые вышла в третий круг «Большого шлема».

Турнир «Большого шлема» Australian Open. 2-й круг
Серена Уильямс (США, 10) — Нина Стоянович (Сербия) — 6:3, 6:0

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