Губернатор Токио намерена бойкотировать разговор с МОК из-за сексизма

Губернатор Токио Юрико Коикэ собирается бойкотировать телефонный разговор с участием Международного олимпийского комитета (МОК) и главы организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори.

Беседа должна состояться 17 февраля. Решение Коикэ бойкотировать ее связано с сексистскими высказываниями Мори.

«Это не станет позитивным сигналом. Я не намерена участвовать», — заявила она журналистам.

Во время заседания комитета функционер заявил, что увеличение числа женщин в спортивных организациях приводит к тому, что собрания проходят гораздо дольше, так как каждая женщина считает необходимым что-то сказать. Слова Мори вызвали волну критики в Японии и за ее пределами. Он публично извинился за свои высказывания и объяснил, что таким образом он пытался выразить сомнения насчет того, насколько оправданно намерение во что бы то ни стало увеличить число женщин в совете директоров национального олимпийского комитета Японии.

Ранее сообщалось, что МОК раскритиковал главу оргкомитета Игр-2020 за сексистские высказывания.