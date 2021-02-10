Кучеров рассказал о своем восстановлении после травмы

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признался, что не ставит конкретной задачи вернуться на лед к последнему матчу команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Спортсмен рассказал, что не собирается форсировать процесс восстановления.

«Пока дат нет. Сейчас главное успеть выйти на лед. А там будет видно по прогрессу и тому, как я буду себя чувствовать. Каким будет мое состояние. В данный момент мне тяжело что-то сказать... Поживем — увидим, как я буду себя чувствовать на льду и вне льда. Подумаем о дате Х, когда со дня операции пройдет четыре-пять месяцев. А сейчас прошло только полтора.

Как я знаю, фанатов на наших матчах нет. Однако я сам не выходил на лед, не видел трибуны. Только слышал об этом. Сам я смотрю матчи из раздевалки. И в то время, когда идет матч, мне делают массаж или я кручу велик. Я постоянно занят и смотрю матчи по ТВ», — приводит слова нападающего пресс-служба НХЛ.

Ранее матч НХЛ «Вашингтон» — «Филадельфия» был перенесен из-за коронавируса.