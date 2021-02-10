Стала известна дата первого турнира Bellator в 2021 году

Глава промоушена Bellator Скотт Кокер поделился информацией относительно ближайших турниров лиги.

Как передает «Чемпионат», первый ивент в 2021 году состоится 2 апреля. К 7 мая промоушен планирует провести сразу четыре вечера боев.

«Мы стартуем 2 апреля. Главный бой 255-го номерного турнира — это полуфинал Гран-при в полулегком весе. Патрисио Фрейре против Эмануэля Санчеса. В июне состоится финал Гран-при, в котором победитель этого боя встретится с Эй Джеем Макки.

А уже 9 апреля начнется Гран-при в полутяжелом весе, турнир Bellator 256. Этот дивизион, на мой взгляд, лучше, чем в любой другой лиге мира. Здесь будут собраны лучшие. 16 апреля продолжение Гран-при. 7 мая титульный бой Хуан Арчулета — Серхио Петтис в легчайшем весе», — рассказал Кокер на вчерашней пресс-конференции организации.

Ранее сообщалось, что Джикия готов помочь Хабибу с дебютом в профессиональном футболе.