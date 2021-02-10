Чемпион Bellator Немков высказался об анонсе Гран-при в полутяжелом весе

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков отреагировал на анонс Гран-при Bellator.

Напомним, что россиянин 16 апреля будет биться с экс-чемпионом организации Филом Дэвисом.

«Я очень рад, что Bellator объявил о Гран-при в полутяжелом весе! Ведь теперь здесь будут драться сильнейшие полутяжеловесы планеты.

Вот только я думаю, что пояс останется со мной. Буду готов к Гран-при и думаю, что одержу победу», — поделился мнением Немков на большой пресс-конференции организации.

Ранее сообщалось, что Хабиб не планирует возобновлять карьеру.