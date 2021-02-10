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Спортивные новости

Кокляев усомнился в существовании Александра Емельяненко

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Российский стронгмен Михаил Кокляев в очередной раз высказался об известном бойце смешанных единоборств Александре Емельяненко.

Напомним, что в последнее время Емельяненко редко появляется на публике.

«Хотел бы я его сейчас найти? Это даже не ирония, это будет сарказм, потому что он проиграл последний раз Исмаилову. Были мысли, но я считаю, что это будет клоунада и юношество — ходить, искать Сашу. Я тут уже пошутил: а существует ли вообще Саша? Никаких новостей...

Хочется пожелать, чтобы у него все было хорошо. Это живой человек, который сейчас, может, что-то переживает. А может, и болеет. Я как христианин христианину хочу пожелать ему здоровья», — цитирует Кокляева «Комсомольская правда».

Напомним, что в конце 2019 года Емельяненко нокаутировал стронгмена в боксерской схватке.

Ранее сообщалось, что Джикия готов помочь Хабибу с дебютом в профессиональном футболе.

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