«Челси» отказался от подписания Давида Алабы

Защитник «Баварии» Давид Алаба не собирается отказываться от планов покинуть Мюнхен по истечении контракта с немецким клубом ближайшим летом.

На подписание 28-летнего австрийца претендовали «Челси» и «Реал», однако лондонцы отказались от трансфера Алабы из-за завышенных финансовых требований спортсмена, проинформировали в ESPN.

Отмечается, что австриец запросил у «Челси» годовой оклад в размере €22 млн.

Как итог, главным претендентом на подписание двукратного победителя Лиги чемпионов УЕФА стал «Реал».

Ранее «Манчестер Юнайтед» повторил клубный рекорд в Кубке Англии 110-летней давности.