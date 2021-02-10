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Спортивные новости

Серена Уильямс объяснила необычный наряд на Australian Open

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Прославленная теннисистка из США Серена Уильямс рассказала об успешном продвижении по сетке Открытого чемпионата Австралии, передает «Чемпионат».

Во втором раунде 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» разгромила сербку Нину Стоянович — 6:3, 6:0.

«Во втором сете я думала не так много, как в первом... Вообще, я прилетела сюда, чтобы получать удовольствие. Здорово, что я могу выступать перед зрителями.

Наряд? Такая идея появилась в последнюю минуту. Предыдущий дизайн был не в моем стиле, поэтому наша команда создала более подходящий наряд. У нас не было времени выставить его на продажу. Он легкий. Если взглянуть поближе, то видно, что он дышащий, перфорированный, поэтому невероятно легкий. Также мне нельзя забывать надевать нижнее белье, хоть он и выполнен в телесном цвете», — цитирует именитую атлетку The West Australian.

Ранее Потапова впервые вышла в третий круг «Большого шлема».

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