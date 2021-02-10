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Спортивные новости

Пирло скромно отреагировал на сравнения с Аллегри

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Наставник «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал выход команды в финал Кубка Италии.

«Старая сеньора» пробилась в решающую стадию турнира благодаря победе над «Интером» (2:1; 0:0).

«Очень надеялся попасть в финал Кубка... Это как раз входило в мой план вместе с выигрышем Суперкубка и выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов. У «Интера» практически не было ударов в створ, а у нас были моменты, так что мы очень довольны. Верю, что Мората и Дибала будут доступны одновременно с Роналду — с самого начала сезона такого еще не было. Альваро болел, Пауло продолжает испытывать проблемы с коленом. Когда все трое будут в нашем распоряжении, мы надеемся найти решение, потому что это повысит наше качество в атаке.

Сравнения с Массимилиано Аллегри? Приятно слышать, вот только для начала мне нужно выиграть то же, что и он», — передает слова специалиста Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Интер» шесть лет не может забить «Ювентусу» в гостевых матчах.

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