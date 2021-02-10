Конте: «Интер» напугал «Ювентус»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о вылете своих подопечных из Кубка Италии.

В полуфинале сине-черные проиграли «Ювентусу» (1:2; 0:0).

«Нам необходимо было реализовывать моменты. Жаль, что этого не произошло, потому что в итоге мы увидели две команды, бившиеся до конца. Мы заплатили за результат в первом матче и те подарки, которые сделали оппоненту. Что же касается Лукаку, он не выглядел на сто процентов своих возможностей, однако даже сегодня бельгиец отдал всего себя... Иногда ты находишься в лучшей форме, а иногда происходит иначе. Ромелу — важный игрок для нас.

Что ж, мы выбываем из Кубка Италии в полуфинале, как и в 2020 году. Нужно работать, чтобы оказаться там, куда мы хотим попасть. Пока мы не достигли своей цели. Но «Интер» восстановил свой авторитет — мы пугаем соперников и сегодня напугали «Юве», — приводит слова специалиста Football Italia.

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