«Спартак» подал апелляцию на дисквалификацию Тедеско

Футбольный клуб «Спартак» подал апелляцию на дисквалификацию наставника Доменико Тедеско. Она будет рассмотрена в Российском футбольном союзе (РФС) 17 февраля, информирует ТАСС со ссылкой на представителя службы коммуникаций РФС.

Из-за дисквалификации немец должен будет пропустить матчи чемпионата России против «Рубина», «Краснодара» и «Динамо».

Напомним, что главный тренер красно-белых по итогам противостояния 18-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» (1:0) был оштрафован на 50 тыс. рублей и дисквалифицирован на три поединка. Тедеско показывал в сторону скамейки запасных «Сочи» жест «шелест купюр», конфликтовал с тренером вратарей сочинцев Дмитрием Бородиным и устроил словесную перепалку с голкипером черноморцев Сосланом Джанаевым.

Ранее «Рубин» одолел «Нижний Новгород» в контрольном матче.