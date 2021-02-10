УЕФА определился с местом проведения матча ЛЧ «Атлетико» — «Челси»

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Атлетико» — «Челси» состоится в Бухаресте. Об этом информирует официальный сайт мадридского клуба. Встречу примет «Национальный стадион» в румынской столице.

Отмечается, что встреча 23 февраля перенесена из Мадрида в связи с ограничениями поездок между Испанией и Великобританией из-за пандемии COVID-19. Ответное противостояние назначено на 17 марта.

Незадолго до этого стало известно, что другой матч 1/8 финала ЛЧ «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» тоже перенесен из Германии на стадион «Пушкаш Арена» в Будапеште. Поединок пройдет 16 февраля.

Ранее все ассоциации УЕФА согласились с новым форматом Лиги чемпионов.