Семак порассуждал о работе в Европе

Наставник «Зенита» Сергей Семак признался, что не прочь попробовать свои силы за границей.

Главный тренер санкт-петербургского клуба хочет уехать тренировать в Европу.

«В какую страну? Любую из тех, которые являются лидерами в мировом футболе, где есть топовые чемпионаты. Это Франция, Италия, Испания, Англия и Германия. Там любому специалисту или футболисту будет интересно», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Напомним, что тренер возглавил «Зенит» в 2018 году, дважды выиграв с сине-бело-голубыми чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Семак признался, когда получал удовольствие от игры «Зенита» в последний раз.