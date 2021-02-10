Волков поднялся в рейтинге UFC после победы над Оверимом

Российский боец ММА Александр Волков, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в тяжелой весовой категории, поднялся на пятую строчку в рейтинге тяжеловесов.

В минувший уикенд отечественный спортсмен во втором раунде нокаутировал легенду смешанных единоборств Алистара Оверима, опустившегося на шестое место.

В сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории изменений не произошло. В первой тройке остались чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов, экс-обладатель пояса в полутяжелом весе Джон Джонс, а также лучший средневес организации Исраэль Адесанья.

Ранее Хабиб выложил фотографию с Кириленко.