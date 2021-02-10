Все ассоциации УЕФА согласились с новым форматом Лиги чемпионов

Все 55 членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласились с новым форматом проведения розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом информирует Sky Sports.

Отмечается, что окончательное решение по поводу изменения формата ЛЧ может быть принято не раньше апреля. Согласно новому формату, клубы не будут распределять на группы, а турнир перейдет на швейцарскую систему. Команды сыграют как минимум десять матчей с разными соперниками (по пять дома и в гостях). Также не исключено, что число участников основного раунда вырастет с 32 до 36.

К слову, руководство УЕФА планирует новую ЛЧ как проект на девять лет, который должен стартовать в 2024 году и продлиться как минимум до 2033-го.

Ранее Семак объяснился за провал «Зенита» в последнем розыгрыше ЛЧ.