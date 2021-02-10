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Спортивные новости

Клуб НБА не будет включать национальный гимн США перед домашними матчами

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Владелец «Далласа» Марк Кьюбан заявил, что клуб больше не будет включать национальный гимн США перед домашними матчами.

Как передает FOX News, Кьюбан отказался от дальнейших комментариев. Отмечается, что функционер принял данное решение после консультации с комиссионером НБА Адамом Сильвером.

Стоит заметить, что «Мэверикс» не объявляли об изменениях в политике, но национальный гимн не исполнялся ни на одном из матчей на арене «American Airlines Center» в текущем сезоне.

Как пишет американская пресса, Сильвер отказался от гимна не в последнюю очередь из-за того, что в последние годы вставание на одно колено во время исполнения гимна стало популярным способом протеста против социальной несправедливости.

Ранее Леброн Джеймс выступил против проведения Матча звезд НБА в этом сезоне.

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