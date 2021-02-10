Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о возможных изменениях формата Лиги чемпионов.

Функционер заявил, что мнение каждой европейской ассоциации при обсуждении реформы турнира должно быть услышано.

«Делать богатые клубы еще богаче, когда при этом бедные будут беднеть еще сильнее, — путь в никуда. Необходимо строго соблюдать спортивные принципы отбора. А нам нужно повышать соревновательный уровень Российской премьер-лиги (РПЛ), чтобы соответствовать новым регламентам», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Согласно предлагаемому формату, клубы не будут распределять на группы, а турнир перейдет на швейцарскую систему, которая используется в шахматах. Команды сыграют как минимум десять матчей с разными соперниками (по пять дома и в гостях). Также не исключено, что число участников основного раунда вырастет с 32 до 36.

Ранее сообщалось, что все федерации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласились с новым форматом Лиги чемпионов.