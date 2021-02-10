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Спортивные новости

Норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на чемпионате мира

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Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Спортсмены прошли дистанцию за 1 час 20 минут 19,3 секунды, допустили 11 промахов и не уходили на дополнительный круг. Второе место заняла команда Австрии (+27,0; 0+2). Третьими стали биатлонисты из Швеции (+30,6; 0+8).

Российская команда, в составе которой выступили Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, пришла к финишу девятой (+2.11,4; 2+9).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) не запрещал россиянам использовать национальную символику в соцсетях.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка
Смешанная эстафета, 4x7,5 км
1. Норвегия — 1:20.19,3 (0+11);
2. Австрия — +27,0 (0+2);
3. Швеция — +30,6 (0+8)...
9. Россия — +2.11,4 (2+9).

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