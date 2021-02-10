Актер Райан Рейнольдс приобрел один из старейших футбольных клубов мира

Валлийский футбольный клуб «Рексем», выступающий в пятом по значимости дивизионе Англии, сообщил, что голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни стали владельцами команды.

«Компания RR McReynolds Company LLC получила 100% контроль над Wrexham AFC Limited и Wrexham Supporters Trust. Новые владельцы, Роб МакЭлхенни и Райан Рейнольдс, вложили в клуб £2 млн (около € 2,28) в соответствии с условиями сделки», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте команде.

Отмечается, что полученные средства будут направлены на новые инициативы.

«Рексем» является старейшим клубом Уэльса и третьей по возрасту профессиональной командой в мире. Она была основана в 1864 году.

Ранее сообщалось, что оформление сделки будет означать покупку команды за номинальную сумму.