Биатлонистка Миронова извинилась за штрафные круги в смешанной эстафете

Российская биатлонистка Светлана Миронова подвела итоги смешанной эстафеты на чемпионате мира в словенском Поклюке.

Спортсмена зашла на два штрафных круга после стрельбы в стойке на третьем этапе гонки. В итоге российская команда пришла к финишу девятой. После эстафеты биатлонистка объяснила свои промахи.

«В первую очередь хочу извиниться перед командой и болельщиками за то, что получилась «стойка» с двумя кругами. Здесь достаточно коварный подход, и, когда я сделала пять выстрелов, началось перевосстановление, и винтовка вообще не останавливалась на мишени», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Чемпионат мира по биатлону проходит в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU.

Ранее сообщалось, что норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на чемпионате мира.