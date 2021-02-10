Норвежский форвард прибудет в тренировочный лагерь ЦСКА 10 февраля

Полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен 10 февраля прилетит в Испанию, сообщает норвежский журналист Арилас Улд-Саада в Twitter.

По информации источника, футболист прибудет в тренировочный лагерь московского ЦСКА в Кампоаморе. В ближайшее время армейцы объявят о переходе игрока.

Бохинен является воспитанником норвежской команды. Всего он принял участие в 92 матчах за клуб, в которых забил 11 мячей и отдал десять результативных передач.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

Ранее сообщалось, что красно-синие оформили переход норвежского полузащитника.